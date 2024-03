Stiri pe aceeasi tema

- Activistii Greenpeace protesteaza miercuri la sediul OMV Petrom, impotriva noului proiect de gaze din Marea Neagra, Neptun Deep. Activiștii, care au scris mesaje cu vopsea galbena pe cladirea OMV, susțin ca exploatarea gazelor amenința habitatele din Marea Neagra si va accelera schimbarile climatice.

- Organizația de mediu Greenpeace Romania, filiala locala a ONG-ului global, duce o campanie impotriva proiectului Neptun Deep de producție a gazelor in Marea Neagra. Proiectul e derulat de OMV Petrom (capital majoritar austriac) și Romgaz (capital de stat) și e in faza de autorizare. Greenpeace Romania…

- Platforma 7 deținuta de OMV Petrom in Marea Neagra risca sa se prabușeasca, prezentand un grad ridicat de coroziune și uzura, transmite Asociația GreenPeace. In replica, OMV susține ca se fac lucrari de mentenanța ce se vor finaliza in aprilie.

- ”O statie automata cu cinci senzori de tip radar (pentru masurarea nivelului apei, temperatura aerului si a apei, turbiditate si salinitate) a fost montata pe Dunare, pe bratul Sulina, in timpul campaniei de masuratori hidrologice organizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor…

- Greenpeace cheama in judecata autoritațile și companiile OMV Petrom și Romgaz pentru „nereguli grave” in procesul de aprobare a PUZ-ului dedicat proiectului de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep, potrivit unui anunț al organizației de mediu.

- Greenpeace cheama in judecata autoritatile si companiile OMV Petrom si Romgaz pentru nereguli grave in procesul de aprobare a Planului Urbanistic Zonal dedicat proiectului de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep, au anuntat miercuri reprezentantii organizatiei neguvernamentale.

- Greenpeace acuza autoritațile și companiile OMV Petrom și Romgaz de nereguli in procesul de aprobare a proiectului Neptun Deep. Greenpeace a inițiat o acțiune in justiție impotriva autoritaților și a companiilor OMV Petrom și Romgaz, susținand ca procesul de aprobare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ)…

- Pregatirile pentru forajul in perimetrul de gaze Neptun Deep din Marea Neagra sunt in toi, iar OMV Petrom, operatorul proiectului, a inceput sa-și formeze echipa de specialiști. Prima sonda va fi forata anul viitor, iar producția efectiva va incepe in 2027. Zacamintele din acest perimetru sunt estimate…