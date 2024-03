Stiri pe aceeasi tema

- Platforma 7 deținuta de OMV Petrom in Marea Neagra risca sa se prabușeasca, prezentand un grad ridicat de coroziune și uzura, transmite Asociația GreenPeace. In replica, OMV susține ca se fac lucrari de mentenanța ce se vor finaliza in aprilie.

- Greenpeace cheama in judecata autoritațile și companiile OMV Petrom și Romgaz pentru „nereguli grave” in procesul de aprobare a PUZ-ului dedicat proiectului de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep, potrivit unui anunț al organizației de mediu.

- Pentru finantarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagra alaturi de OMV Petrom, producatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz intentioneaza sa vanda obligatiuni de 500 mil. euro in a doua jumatate a acestui an. Exclusiv ZF Corporate.

- Pregatirile pentru forajul in perimetrul de gaze Neptun Deep din Marea Neagra sunt in toi, iar OMV Petrom, operatorul proiectului, a inceput sa-și formeze echipa de specialiști. Prima sonda va fi forata anul viitor, iar producția efectiva va incepe in 2027. Zacamintele din acest perimetru sunt estimate…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a continuat sa faca progrese semnificative in implementarea proiectului Neptun Deep. Compania a semnat un acord cu o valoare estimata de 325 de milioane de euro pentru platforma de foraj semi-submersibila Transocean Barents,…