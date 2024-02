Greenpeace a început războiul cu OMV Petrom și Romgaz pentru Marea Neagră Greenpeace acuza autoritațile și companiile OMV Petrom și Romgaz de nereguli in procesul de aprobare a proiectului Neptun Deep. Greenpeace a inițiat o acțiune in justiție impotriva autoritaților și a companiilor OMV Petrom și Romgaz, susținand ca procesul de aprobare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru proiectul de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep a fost afectat de grave nereguli. Organizația de mediu acuza Agenția pentru Protecția Mediului Constanța ca a emis avizul de mediu cu incalcarea prevederilor legale. Potrivit comunicatului emis de Greenpeace, avizul pentru infrastructura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

