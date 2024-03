Stiri pe aceeasi tema

- Organizația de mediu Greenpeace Romania, filiala locala a ONG-ului global, duce o campanie impotriva proiectului Neptun Deep de producție a gazelor in Marea Neagra. Proiectul e derulat de OMV Petrom (capital majoritar austriac) și Romgaz (capital de stat) și e in faza de autorizare. Greenpeace Romania…

- Platforma 7 deținuta de OMV Petrom in Marea Neagra risca sa se prabușeasca, prezentand un grad ridicat de coroziune și uzura, transmite Asociația GreenPeace. In replica, OMV susține ca se fac lucrari de mentenanța ce se vor finaliza in aprilie.

- Proiectul Caragele este cea mai importanta investitie onshore din portofoliul de explorare al companiei S.N.G.N Romgaz S.A. si are deja un aport important la productia nationala de hidrocarburi, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. Sebastian Burduja a vizitat sonda 76 Rosetti, programata…

- Greenpeace cheama in judecata autoritațile și companiile OMV Petrom și Romgaz pentru „nereguli grave” in procesul de aprobare a PUZ-ului dedicat proiectului de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep, potrivit unui anunț al organizației de mediu.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) ONG-ul de mediu Greenpeace cheama in judecata autoritațile și companiile OMV Petrom și Romgaz, apreciind ca exista “nereguli grave” in procesul de aprobare a PUZ-ului dedicat proiectului de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep, potrivit unui comunicat de presa. Greenpeace…

- Greenpeace cheama in judecata autoritatile si companiile OMV Petrom si Romgaz pentru nereguli grave in procesul de aprobare a Planului Urbanistic Zonal dedicat proiectului de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep, au anuntat miercuri reprezentantii organizatiei neguvernamentale.

- Greenpeace cheama in judecata autoritatile si companiile OMV Petrom si Romgaz pentru nereguli grave in procesul de aprobare a PUZ ului dedicat proiectului de exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep.Este vorba de dosarul 3490 3 2024, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. A fost inregistrat pe…

- Mai multe organizații de mediu, 2Celsius, Bankwatch, Declic, Greenpeace și WWF-Romania (Fondul Mondial pentru Natura), acuza Ministerul Energiei ca a pus in dezbatere publica planul din domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice, PNIESC, fara sa anunțe acest lucru, chiar inainte de Craciun, cu termen…