- Un nou studiu care implica analizarea in timp a mai multor compartimente ale memoriei imune: anticorpi, celule B și celule T, printre alte caracteristici ale memoriei imune, sugereaza ca imunitatea la coronavirus dureaza poate dura mai mult de șase luni și chiar ani, relateaza CNN. Publicat recent pe…

- Instituirea carantinei in opt localitați din Timiș s-a transformat intr-un haos. Autoritațile locale au anunțat inca de ieri dimineața ca masura intra in vigoare din data de 5, asta deși se solicitase ca ea sa devina efectiva din 6 noiembrie. Efective de poliție au ieșit, joi dimineața, in strada, in…

- Imunitatea celulara (celula T) impotriva virusului care provoaca Covid-19 este probabil sa fie prezenta la majoritatea adulților la șase luni de la infecția primara, cu niveluri considerabil mai mari la pacienții cu simptome, arata un studiu citat de The Guardian. Argumentația este valabila pentru majoritatea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marți, ca, anul acesta, vor fi modernizați și recepționați 315 km din reteaua de drumuri nationale, autostrazi si variante ocolitoare. “Pana la finalul anului, ne propunem sa receptionam inca 43 de km de autostrada. Aici intra Sebes-Turda, lotul 1,…

- In timp ce tot mai multe state europene adopta masuri restrictive de circulație, in București, autoritațile abia evalueaza daca vor inchide sau nu parcurile, și așa slab frecventate, fie din cauza pandemiei, fie din cauza temperturilor. Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu ia in calcul inchiderea parcurilor…

- Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scazut cu mai mult de un sfert in decurs de trei luni, au dezvaluit cercetatorii, alimentand ingrijorarile legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la incheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazeaza…

- Dr. Soumya Swaminathan, cercetatorul sef al OMS, a afirma ca organizația lucreaza la o schema de prioritizare a vaccinarii, dar ca este imposibil ca viața sa revina la normal prea curand dupa ce un vaccin va fi declarat sigur si eficace de catre OMS, Uniunea Europeana sau Statele Unite, conform unei…