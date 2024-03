Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, sambata, in timpul unui discurs adresat natiunii, ca toti cei implicati in atacul de la Crocus City Hall, de langa Moscova, au fost gasiti si vor plati pentru ceea ce au facut. El a declarat zi de doliu national pentru 24 martie. Potrivit BBC, Vladimir Putin…

- Alianta pentru Unirea Romanilor si-a prezentat oficial, sambata, candidatul la Primaria Capitalei – Mihai Enache. Presedintele AUR, George Simion, a declarat ca Mihai Enache este modelul tanarului pe care il cauta si coalitia PSD – PNL, „acela de expert, de tanar, pe care si viata si cariera sa il recomande”…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a precizat ca a ramas prieten cu Razvan Stefanescu, romanul plecat la munca in Suedia ajuns celebru datorita mesajului injurios adresat PSD, prin intermediul numarului de inmatriculare, si este coleg cu acesta in formatiunea politica, potrivit News.ro.…

- Prezenta la București pentru a participa la congresul Popularilor Europeni, care au ales-o candidata lor pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a avut cuvinte de lauda pentru președintele Klaus Iohannis. „Suntem atat de mandri de Klaus Iohannis, pentru conducerea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) desfasurata la Cluj, ca formatiunea pe care o conduce ar trebui sa intre la guvernare dupa alegerile din acest an, pentru ca actualul guvern „nu are viziune, nu are curaj si nu are bun simt”.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca șeful statului are șanse aproape de zero sa ocupe cea mai inalta funcție din Consiliul European. Hunor a argumentat spunand ca Partidul Popular European nu ar alege, astfel, cea mai slaba poziție din sistemul instituțional european. Kelemen Hunor a declarat,…

- George Simion, liderul partidului AUR, a fost izgonit de protestatarii de la Constanța, dupa ce a fost huiduit și la protestele de la intrarea in Capitala, vineri seara. Un protestatar a oprit mașina in care liderul AUR era pe scaunul din dreapta șoferului, la intrarea in Constanșa. „La revedere! Nu…

- AUR anunta, marti, ca a aparut primul dosar penal pe numele liderilor partidului, privind asa-zise fapte de „coruperea alegatorului”. Presedintele formatiunii, George Simion, a afirmat ca vor sa ii desfiinteze, sa le organizeze dosare penale si sa le insceneze diferite lucruri. ”O sa ne luptam cu ei…