OMS: Aproximativ 65% dintre africani au trecut prin infecția Covid-19 Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca aproximativ doua treimi din africani au fost expuși virusului infecției Covind-19, transmite Euronews. Un studiu recent arata ca pe continentul african este o ”subcontorizare” semnificativa a infecțiilor și aceasta, printre altele și din cauza multor cazuri asimptomatice. Cazurile confirmate de Covid-19 raportate in prezent sunt doar o fractiune din numarul real de infectii de pe continent, a declarat presei directorul regional al OMS pentru Africa, dr. Matshidiso Moeti. Africa a avut cazuri mai ușoare de coronavirus comparativ cu celelalte continente,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

