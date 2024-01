Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dambovita a respins cererea de eliberare conditionata din inchisoare depusa de sirianul Omar Hayssam, care executa la Penitenciarul Margineni o pedeapsa de 24 ani de inchisoare. Sirianul primise o decizie nefavorabila si la Judecatoria Moreni in luna noiembrie, pe care a contestat-o la Tribunalul…

- Fostul șef al ANAF Șerban Pop, condamnat in prima instanța la 13 ani de inchisoare pentru luare de mita, scapa de pedeapsa deoarece faptele s-au prescris. Magistrații de la Inalta Curte au dispus, marți, incetarea procesului penal. Șerban Pop a fost acuzat de DNA ca in cursul anului 2008, a pretins…

- Condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea iubitei lui in 2017, dupa o cearta banala pe marginea unor firimituri lasate pe masa, un tanar de 35 de ani a fost trimis in arest la domiciliu din motive de sanatate. Barbatul este obez, iar instanța a decis ca iși risca viața in detenție,…