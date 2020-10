Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a fost intrebat, luni, despre candidații aflați pe listele partidului pentru alegerile parlamentare, asupra carora planeaza suspiciuni de natura legala sau de nepotism. Intre cei despre care a fost intrebat Ludovic Orban se numara candidatul PNL din Olt, Liviu Voiculescu.…

- "Astazi am decis strategia de campanie și o serie de elemente legate de depunerea candidaturilor. Maine, la ora 12, vom depune listele sustinatorilor listei de candidati a PNL pentru Parlament. Pana la ora actuala avem 600.000 de semnaturi din partea cettatenilor romani pentur sustinerea candidailor…

- Propunerea de amanare a alegerilor parlamentare Propunerea de amânare a alegerilor parlamentare, pâna în martie anul viitor, va intra, de luni, în atenția legislativului. Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD, Marcel Ciolacu.…

- Listele de candidați pentru alegerile parlamentare au fost definitivate in aceasta seara in cadrul Biroului Permanent Național al PNL. Lista de candidați... The post PNL Timiș a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Excludere sonora pe motive de integritate appeared first on…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti vor fi validate, in cadrul Comitetului Politic National, listele de candidati ale partidului pentru alegerile parlamentare. "Toate aceste decizii (legate de listele pentru alegerile parlamentare - n.r.) o sa le luam in forurile politice…

- Conducerea centrala a PSD ar fi validat listele organizatiei judetene pentru alegerile parlamentara Candidaturile vor fi validate in Biroul Politic National ce va avea loc luni si Consiliul Politic National de martiConducerea centrala a PSD ar fi validat listele organizatiei judetene pentru alegerile…

- Președintele organizației județene PSD Bacau, europarlamenarul Dragoș Benea, spune ca ar dori ca lista pentru alegerile parlamentare sa fie deschisa de Gabriela Firea, fostul primar al Bucureștiului. “Astazi, alaturi de colegii mei din conducerea PSD Bacau, vom avea o prima runda de discuții privitoare…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la finalul sedintei CPN a partidului ca la alegerile parlamentare, pe listele formatiunii, nu o sa se regaseasca candidati cu probleme penale. Acesta s-a ferit insa sa spuna de la ce nivel se va lua aceasta decizie si a subliniat ca „in Romania sunt patru…