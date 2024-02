Lider județean PNL spune că e dezavantajos pentru filială să se comaseze alegerile PNL va avea candidati proprii in toate localitatile din judet, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei Olt, deputatul Gigel Stirbu, conform Agerpres. Raspunzand unei intrebari referitoare la posibilitatea sustinerii la alegerile locale a unor candidati comuni in cadrul coalitiei de guvernare, Stirbu a raspuns ca "nu se trece peste peste organizatia judeteana" iar PNL Olt va avea candidati proprii. "In PNL exista o cutuma: nu se trece peste organizatia judeteana. Atata timp cat avem candidati aici, eu va garantez ca la Olt, in fiecare localitate din acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

