Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Judetean (BPJ) al filialei judetene PSD Timis, reunit vineri, a hotarat sa il propuna si sa il sustina pe Vasile Dancu pentru un loc eligibil pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in data de 9 iunie. „Sustinerea lui Vasile Dancu vine ca urmare a discutiilor…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a intrat in linie dreapta și deja se cam știe cine din actualii europarlamentari va fi pe un loc eligibil pe lista PSD. La alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, PSD mizeaza ca va obține 10-12 mandate de eurodeputați. Deocamdata, lista finala…

- Liberalii iși fac calcule pentru anul electoral 2024, iar primul test major va fi la alegerile europarlamentare. Cei de la PNL mizeaza pe o prezența masiva in Romania, asta pentru ca cetațenii romani sunt pro-europeni și datele ultimului Eurobarometru arata o prezența in jur de 50%.Conform surselor…

- Astazi, 19 noiembrie, in R. Moldova se desfașoara turul II al alegerilor locale generale. Alegerile vor fi declarate valabile, daca la ele participa cel puțin 20% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale. Se considera ales candidatul care a obținut cel mai mare numar de voturi. Declarațiile…