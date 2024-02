Stiri pe aceeasi tema

- „La BPN de azi am votat IMPOTRIVA listei comune PNL-PSD la alegerile pentru Parlamentul European. Niciodata nu voi vota un socialist/pesedist! Este o alianta toxica pentru romani si pentru PNL”, a scris Florin Citu, miercuri pe Facebook.Liberalii au votat miercuri comasarea alegerilor si listele…

- PSD și PNL au convenit asupra comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale. In acest moment, social-democrații și liberalii nu au decis candidaturi comune și la alegerile locale pentru Consiliul Județean și Primaria Bacau, potrivit eurodeputatului Dragoș Benea, președintele organizației județene…

- Pe 8 septembrie, vom avea primul tur al prezidențialelor, iar cel de-al doilea pe 22 septembrie, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu in ședința interna a partidului. De asemenea, alegerile parlamentare vor fi organizate pe 8 decembrie, a mai declarat premierul. Calendarul comun al coaliției PSD…

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, a anunțat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca. „La europarlamentare am decis sa avem liste comune”, a afirmat Ciuca. Cat despre un eventual risc de sanctiune din partea electoratului liberal, din cauza sustinerii unei liste…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit cu o propunere inedita, miercuri! Premierul in funcție propune ca lista pentru alegerile europarlamentare sa fie deschisa de o femeie care sa nu fie membra a PSD, dar nici a PNL. Marcel Ciolacu a venit cu o propunere inedita, dupa ce președintele PNL, Nicolae…

- Conducerile PSD și PNL, intrunite in ședințe separate, au aprobat miercuri seara comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerilor locale, pe 9 iunie, și alianța electorala, cu liste comune, pentru alegerile europarlamentare. Conducerea PSD a votat in unanimitate deciziile.Conducerea PNL…

- Organizatiile PSD, in majoritate, nu au nimic impotriva ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu alegerile locale, dar vor ca intreg calendarul scrutinurilor din acest an – europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale – sa fie stabilit cat mai repede in coalitia de guvernare, au precizat…

- Premierul Marcel Ciolacu lasa politica deoparte și se concentreaza pe actul guvernarii. Surse politice susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca liderul PSD va avea „discuții politice” cu cei de la PNL, privind candidatura pe liste comune la alegerile locale sau parlamentare, dupa europarlamentare. Cat despre…