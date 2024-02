Stiri pe aceeasi tema

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…

- Vicepreședintele PNL Gigel Stirbu, lider al PNL Olt, susține ca PSD face propaganda politica in județ, imparțind calendare intr-un liceu din Caracal, pe care apare fotografia primarului Ion Doldurea, autosuspendat din PSD dupa incendiul de la Crevedia.„Vreau sa trag un semnal de alarma ingrijorator…

- O disputa dintre AUR și PSD care a pornit de la un eveniment electoral din Constanța arata nivelul deplorabil la care a ajuns discursul politic din Romania in 2024. In prim plan sunt George Simion, liderul AUR, și Felix Stroe, senator și lider al PSD Constanța. Esența gandirii și exprimarii politice…

- S-au infaptuit reforme superbe, s-a reușit descentralizarea unor zone administrative cheie. Regiuni intregi au ajuns paradisuri fiscale și de afaceri ale unor tipi care știu mersul locului. Și din cand in cand mai ies știri cu cate un protejat zonal cum provoaca vreo nenorocire. Pensiuni fara autorizație,…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i-a multumit pentru activitatea ”exemplara in serviciul natiunii”. Potrivit agenției Reuters, președintele Emmanuel Macron cauta sa dea un nou impuls celui…

- O polițista de la IPJ Prahova a sesizat, in urma cu zece ani, cazul unui fost șef de Poliție din Mizil, reținut trei ani mai tarziu pentru implicare intr-o rețea de proxenetism cu minore. In plangerea polițistei aparea și numele lui Cornel Dinicu, cunoscut ca patron la „Ferma Dacilor”. Cazul in care…

- Potrivit raportului intocmit de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, in urma exploziei de la Crevedia, 30% dintre stațiile GPL nu erau conforme. De exemplu, in București, din 251 de unitați, peste 100 au fost inchise, pentru ca prezentau…

- Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga, cei doi doi patroni ai stației GPL din Crevedia (Dambovița), unde, in luna august, s-au produse exploziile soldate cu 6 morți și peste 50 de raniți, scapa de inchisoare. Cei doi vor fi plasați in arest la domiciliu. „Respinge – ca neintemeiata – propunerea de prelungire…