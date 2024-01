Stiri pe aceeasi tema

- USR, PMP si Forta Dreptei, lista comuna pentru europarlamentare. Președintele PMP Botoșani, George Popescu, pe lista Echipa de conducere naționala a PMP a aprobat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din luna iunie 2024, iar printre aceștia se numara și primarul comunei Sulița, George…

- PMP anunța lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 2024: Ce personalitate din Alba se afla pe liste PMP anunța lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 2024: Ce personalitate din Alba se afla pe liste Intr-o ședința a structurii naționale de conducere a Partidului Mișcarea…

- Structura naționala de conducere a PMP a votat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024. Lista va fi deschisa de europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP.„Structura naționala de conducere a PMP a votat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie…

- USR, PMP și Forța Dreptei au anunțat formarea Alianței Dreapta Unita, „un pol politic de dreapta dedicat reconstrucției Romaniei”. Lista comuna a celor trei partide pentru alegerile europarlamentare este deschisa de fostul vicepremier Dan Barna. Cele trei partide au mai informat ca vor candida cu o…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, in marja unei ceremonii organizate la Kremlin pentru inmanarea de decorații, ca se va prezenta la prezidențialele din martie anul viitor pentru obținerea unui nou mandat. Va fi, se știe, al cincilea mandat consecutiv de cand Vladimir Putin deține fraiele…

- Sustinerea Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei este in interesul securitatii nationale a fiecarui stat membru al NATO, inclusiv al SUA, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, citat de AFP.

- PNL a ales astazi la Sinaia, calea „prin noi insine” in alegerile din 2024, respectiv sa mearga pe lista proprie si sa nu faca alianta cu PSD. Conducerea PNL a analizat trei scenarii privind alegerile de anul viitor: participarea pe lista proprie, o alianta cu PSD sau o coalitie de dreapta mai larga.…

- PNL a ales vineri, la Sinaia, calea „prin noi insine” in alegerile din 2024, respectiv sa mearga pe lista proprie si sa nu faca o alianta cu PSD pentru a merge pe liste comune in alegeri. Votul a fost dat in unanimitate in sedinta conducerii partidului, potrivit News.ro. Conducerea PNL a analizat trei…