Bere gratis și curse de taxi pentru alegătorii din India In India, cei care alg sa mearga la alegerile locale primesc anumite stimulente – de la mancare gratuita pana la curse de taxi. Fenomentul are loc, mai ales, in orașul Bengaluru, situat in statul Karnataka, acolo unde prezența la vot este una scazuta. In incercarea de a-i face pe oameni sa voteze, mai multe hoteluri, […] The post Bere gratis și curse de taxi pentru alegatorii din India appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

