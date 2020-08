Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii ISU din Bucuresti au fost solicitati joi dupa amiaza sa intervina la un incendiu de vegetatie uscata, in zona strazii Brasov, fiind vorba de degajari masive de fum.Salvatorii le recomanda locuitorilor sa ocoleasca zona si sa elibereze caile de acces pentru a facilita trecerea structurilor…

- Apariție de senzație la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”. Margherita de la Clejani a lansat super piesa „Elicopter”, iar videoclipul i-a uluit pe fani! Excentrica artista a facut dezvaluiri inclusiv despre modul in care accidentul rutier a schimbat-o!

- Lidia Buble a lansat un super single numit „Cu ochii aia verzi”, ce se bucura deja de mult succes in randul fanilor! Artista a facut dezvaluiri neașteptate despre povestea din spatele emoționantei balade!

- Lidia Buble a lansat un super single numit „Cu ochii aia verzi”, ce se bucura deja de mult succes in randul fanilor! Artista a facut dezvaluiri neașteptate despre povestea din spatele emoționantei balade!

- Andrei Leonte revine in atenția fanilor cu gandurile saledin timpul pandemiei, pe notele unei piese indie-pop - Panda. Pentru aceastamelodie, artistul colaboreaza cu o fosta concurenta de la Vocea Romaniei. „In una dintre variantele de interpretare, versurile marcheaza trairi din momente diferite ale…

- O artista fresh, cu o voce și un vibe electrizante, Olivia Addams lanseaza o noua piesa, Dumb, pe care a cantat-o in premiera in urma cu o saptamana, in cadrul The Concert Drive-in. Piesa are o insemnatate aparte pentru Olivia, prin intermediul ei artista reda o parte a poveștii ei de viața, care reprezinta…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este mai puternic ca oricand, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj adresat de Ziua Independentei Statelor Unite. "La multi de ani de 4 iulie si felicitari prietenilor si aliatilor nostri din SUA. Parteneriatul strategic dintre…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este mai puternic ca oricand, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj adresat de Ziua Independentei Statelor Unite. "La multi de ani de 4 iulie si felicitari prietenilor si aliatilor nostri din SUA. Parteneriatul strategic dintre…