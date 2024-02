ANALIZĂ ECONOMICĂ Cum este văzut cursul leului de analiști?

Moneda națională a profitat de reducerea aversiunii față de risc. Cursul euro a scăzut de la 4,9771 la 4,9759 lei iar cotațiile au coborât la 4,975 – 4,977 lei. The post ANALIZĂ ECONOMICĂ Cum este văzut cursul leului de analiști? first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]