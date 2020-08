Oficial, de la IGPR: Clanurile nu au aparut in acest an“

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul general al Politiei Romane, Liviu Vasilescu, si-a facut datoria in mod eficient, rezolvand o problema complicata, conform regulilor scrise sau cutumiale ale institutiei, precizeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, referindu-se la intalnirea acestuia cu membri ai clanului Duduianu.…

- "Pentru ca avem obligatia de informare corecta, dar si pentru ca am invatat si noi ceva din acest eveniment, vom raspunde aici: Politia Romana a procedat legal, corect, conform tuturor normelor in vigoare, care nu sunt aplicate in cazuri de criza doar in tara noastra, ci si pe plan international.…

- Intr-o postare-maraton pe Facebook, oficialii Poliției Romane incearca sa dea cateva raspunsuri la intrebarile opiniei publice legate de evenimentele din jurul inmormantarii interlopului Emi Pian. Conform polițiștilor, in intreaga operațiune ei au procedat corect, conform tuturor normelor in vigoare,…

- Pentru depistarea tanarului, politistii tulceni au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala ndash; Inspectoratul General al Politiei Romane.Un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Somova,…

- In cursul zilei de azi, au aparut imagini publicate de ziarul „Adevarul”, care arata ca șefii Poliției Romane, Liviu Vasilescu – șeful Poliției Sector 5, Catalin Paștin și Bogdan Berechet – șeful Poliției Capitalei, s-au intalnit in biserica, in noaptea de 8 august 2020, cu capii clanului infracțional…

- Moartea liderului clanului Duduianu scoate la suprafața dedesubturi șocante despre felul in care poliția acopera activitatea interlopilor de mai bine de 30 de ani. Playtech.ro va prezinta detalii uluitoare. Complicitate intre interlopi și șefii Poliției Capitalei La doua saptamani de la uciderea lui…

- In judetul Tulcea, circulatia rutiera pe DN22D se desfasoara pe un fir, alternativ, la kilometrul 1 200 de metri iesirea din orasul Macin catre localitatea Horia , dupa ce un pod din acest loc s a surpat.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora sunt…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat in urma cu scurt timp ca noul sef al IPJ Constanta a fost imputernicit comisarul sef Adrian Constantin Gluga. Adjuncti al IPJ Constanta au fost imputerniciti comisarul sef Marin Dinca si, respectiv, comisarul Marian Nucu. ...