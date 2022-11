Oficial BCE: Banca Centrală Europeană va avea dificultăţi să supravegheze furnizorii de active cripto ”Sunt ingrijorata pentru colegii mei care vor trebui sa efectueze aceasta supraveghere in viitor, deoarece acestea sunt animale cu care este dificil sa lucrezi”, a spus Enria. Autoritatile de reglementare globale s-au straduit sa raspunda la prabusirea platformei pentru criptomonede FTX, care a depus vineri cerere de intrare in faliment faliment in SUA, dupa ce nu a reusit sa compenseze un deficit de finantare de 8 miliarde de dolari si a lasat clientii din intreaga lume sa se confrunte cu pierderi mari. Prabusirea FTX a dat o lovitura puternica unei industrii cripto care scapa de un sir de esecuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

