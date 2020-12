Stiri pe aceeasi tema

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma atrage atenția asupra scaderii numarului de teste RT-PCR care automat a dus și la o scadere a cazurilor confirmate cu noul coronavirus. „Testele RT-PCR continua sa fie...

- Dorel Sandesc, vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, avertizeaza ca „nu e niciun motiv de optimism” in ceea privește raportarile autoritaților, din ultimele zile, care au indicat un numar in scadere a infectarilor cu coronavirus, potrivit Digi24. Medicul de ATI susține…

- Odata cu scaderea numarului zilnic de cazuri COVID19, președintele a hotarât, împreuna cu specialiștii, redeschiderea piețelor: „Am discutat aceste chestiuni cu experții, cu specialiștii și am decis ca, de la sfârșitul…

- Medicul și cercetatorul Ovtavian Jurma este de parere ca fara carantina totala timp de doua saptamani, situația pandemica din Romania se va inrautați considerabil. El a zis ca nu se poate sa evitam cate 100-200 de decese pe zi in condițiile in care nu se iau masuri imediate. Mai mult, el crede ca Romania…

- Medicul și cercetatorul timișorean Octavian Jurma a declarat luni, la Antena 3, ca perspectivele pandemiei nu sunt optimiste pentru Romania, in perioada imediat urmatoare.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplica, la nivel național, pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat, vineri, la Iasi, ca in urmatoarea perioada se asteapta la o crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus si, ulterior, in aproximativ doua-trei saptamani, la scaderea acestuia. "Evolutia pe care o vedem de la inceputul lunii septembrie este o evolutie…

- ”As cauta calea prin care noi toti sa respectam niste reguli si sa observam ca, dupa impunerea unor restrictii in contextul pandemic si in contextul sarbatorilor religioase, in doua - trei saptamani sa vedem o estompare a cresterii numarului de cazuri. In contextul fiecarei sarbatori, putem intalni…

- Nou record in privința cazurilor grave #coronavirus Foto: MApN Raportarile de astazi privind evoluția epidemiei de COVID-19 stabilesc din nou recorduri în România, cele mai multe cazuri noi pentru o zi de duminica - 1.438, din puțin peste 13.500 de teste, și cele mai multe infecții…