Deficitul balanței comerciale a intrat pe un trend de scadere de cateva luni ceea ce inseamna ca avem parte de o mica insanatoșire a economiei. Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2024 a fost de 1.958,4 milioane de euro, mai mic cu 359,0 milioane euro (-15,5%) decat cel inregistrat in luna ianuarie 2023, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica . In prima luna a acestui an, exporturile FOB au insumat 7085,3 milioane de euro, iar importurile CIF au insumat 9043,7 milioane de euro. Fata de luna ianuarie 2023, exporturile din luna ianuarie 2024 au scazut cu 1,3%,…