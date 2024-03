Datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistica arata ca in prima luna din 2024 deficitul in balanța comerciala a fost cu 15,5% mai mica decat in ianuarie 2023. Cu alte cuvinte, au scazut importurile și au crescut exporturile! Scad importurile, cresc exporturile! Aceasta este concluzia Institutului Național de Statistica, care a analizat economia Romaniei . Potrivit studiului INS, in prima luna din 2024, deficitul in balanța comerciala a fost cu 15,5% mai mica decat in ianuarie 2023, fața de anul cu 2022, cand afluxul masiv de importuri crescuse deficitul cu 44% fața de 2021. Scad…