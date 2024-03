Stiri pe aceeasi tema

- Cucerirea orașului Avdiivka de catre ruși, precum și progresele facute de aceștia in jurul altor orașe din regiunea Donețk au semanat frica in randul ucrainenilor care traiesc pe prima linie a frontului din estul Ucrainei. Viteza cu care trupele ruse se apropie ii grabește in luarea unei decizii: pleaca…

- Nikki Haley a pus capat miercuri, 6 martie, cursei sale pentru obținerea nominalizarii Partidului Republican la președința SUA, ceea ce inseamna ca Donald Trump va fi candidatul republicanilor, intr-o anticipata revanșa fața de actualul președinte democrat Joe Biden la alegerile din luna noiembrie,…

- Oamenii legii anunța ca au reținut trei barbați de 35, 38 și 40 de ani din satul Congaz, fiind suspectați ca incendiau la comanda mijloacelor de transport și sedii de plasament din UTA Gagauzia, instigand la ura și violența impotriva refugiaților din Ucraina.

- Fostul președinte Donald Trump a spus ca este un „compliment” pentru el declarația președintele rus Vladimir Putin, care, intrebat pe cine ar prefera președintele Statelor Unite dupa alegerile din noiembrie, a raspuns ca pe rivalul sau, președintele Joe Biden, scrie US TodayVorbind cu susținatorii sai…

- Lupii mutanți care umbla pe strazile pustii de la Cernobil par sa fi dezvoltat rezistența la cancer - ceea ce face sa creasca speranța ca descoperirile ii pot ajuta pe oamenii de știința sa lupte impotriva acestei boli la oameni, noteaza Sky News.Un reactor nuclear a explodat la centrala electrica…

- Privind spre orizontul politic, se contureaza o perspectiva de neimaginat pana nu demult: o Romanie condusa de Diana Șoșoaca și George Simion. Aceste doua personaje controversate, care au avut in trecut colaborari stranii și au figurat pe aceleași liste, apar acum ca presupuși dușmani care poarta negocieri…