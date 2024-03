Stiri pe aceeasi tema

- Marele maestru de șah și activist politic Garry Kasparov a fost adaugat pe lista „teroristilor și extremiștilor” Rusiei. Fostul campion mondial de șah, de 60 de ani, a fost un oponent de multa vreme al președintelui Vladimir Putin. El a vorbit in mod repetat impotriva ofensivei militare a Rusiei in…

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) din cadrul ONU, Rafael Grossi, s-a intalnit miercuri, 6 martie, cu președintele Vladimir Putin, dupa ce a discutat cu oficialii ruși din domeniul energiei despre siguranța de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de trupele ruse…

- Aliații lui Navalnii - care au promis sa transmita in direct pe internet evenimentele din aceasta zi - l-au acuzat pe președintele Vladimir Putin ca l-a asasinat pentru ca liderul rus nu ar fi putut tolera gandul ca Navalnii ar putea fi eliberat intr-un potențial schimb de prizonieri, relateaza HotNews.ro.Aceștia…

- Vloggerul roman Cosmin Avram a stat aproape o luna in Rusia. Ce-a descoperit? Cosmin Avram și-a expus impresiile. ”Ca o concluzie, dupa 30 de zile in Rusia, pot spune ca oamenii, mare parte din oameni, intr-adevar, sunt cenzurați. Cel puțin aceasta este parerea mea personala. Sunt puțin rupți de lucrurile…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…

- In timpul unei vizite in Orientul Indepartat al Rusiei, liderul de la Kremlin le-a destainuti oamenilor ca se intalnește uneori cu foștii sai colegi și prieteni din școala și ca de cele mai multe ori reacția lor este: „Nu cred... ești tu? Nu poți sa fii tu”.Jurnaliștii de la The Moscow Times susțin…

- Un politician care intenționeaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia a calificat joi, 11 ianuarie, intr-o intalnire cu soțiile soldațiilor ruși, decizia de a intra in razboi cu Ucraina drept o "mare greșeala", informeaza Reuters.Boris Nadejdin, politician…

- Premierul ungar Viktor Orban a calificat din nou joi, 21 decembrie, invazia rusa din Ucraina drept o "operatiune militara", scrie AFP, care noteaza ca liderul de la Budapesta reia astfel formula folosita de Kremlin, potrivit Agerpres."Este vorba despre o operatiune militara atata timp cat nu a exista…