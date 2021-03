Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta a coronavirusului detectata prima data in Anglia in septembrie 2020 ''cucereste'' acum Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde in prezent 98% din cazurile de COVID-19 sunt infectari cu aceasta varianta, a declarat joi directoarea programului britanic de supraveghere…

- Cercetatorii britanci au anunțat, miercuri, ca varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare,…

- O varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare, au anuntat miercuri cercetatorii, potrivit…

- Aproximativ jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 depistate in Franta sunt cu noua tulpina britanica a coronavirusului, mai contagioasa, a anuntat premierul francez Jean Castex, informeaza Agerpres . Premierul francez Jean Castex a precizat ca nu este avut in vedere la ora actuala un nou lockdown…

- Un studiu danez sugereaza ca persoanele infectate cu varianta britanica a coronaviruslui B117 ar avea un risc de 60% mai mare de a fi internate, a spus ministrul Sanatatii Magus Heunicke, potrivit The Guardian. O campanie la scara larga de secventiere a virusului a permis Danemarcei, cu o…

- Tulpina britanica a coronavirusului a ajuns in 70 de tari, iar cea sud-africana in 31, potrivit OMS. Ambele variante sunt mai contagioase, iar mutația africana aduce o problema in plus. In acest context, vaccinurile anti-Covid pot și trebuie sa fie adaptate rapid.

- Dovezile științifice de pana acum cu privire la noua varianta de coronavirus care a aparut in Regatul Unit sugereaza ca aceasta ar fi mai mortala decat varianta obișnuita, spune prim-ministrul țarii, Boris Johnson, conform BBC.

- Oamenii de știința din statul american California au anunțat ca au descoperit o mutație necunoscuta a coronavirusului, scrie ziarul The New York Times. Specialiștii au descoperit o noua tulpina a COVID-19 in timpul cautarii probelor versiunii britanice a coronavirusului. Ca rezultat, ei a fost descoperit…