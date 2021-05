Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, iși amintește relația apropiata dintre Familia Regala a Marii Britanii și cea a Romaniei, și cum a realizat dimensiunea familiei din care face parte la o vizita la Castelul Windsor, acum 21 ani. Nicolae transmite condoleanțe Familiei Regale engleze.…

- „Sunt profund indurerat de vestea plecarii in eternitate a Alteței Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburg, la naștere prinț al Greciei și al Danemarcei, ruda de sange, prin bunicul meu, Regele Mihai al Romaniei.In memoria mea este extrem de viu momentul de acum 21 de ani cand, impreuna cu…

- „Am aflat cu mare tristete vestea decesului Altetei Sale, Printul Philip, duce de Edinburgh. Romania este alaturi de Familia Regala britanica si de poporul britanic in acest moment trist si transmitem condoleante si increderea deplina ca istoria va cinsti contributia Altetei Sale Regale", a transmis…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, vineri, condoleanțe Familiei Regale și poporului britanic, dupa decesul prințului Philip, printr-un mesaj postat pe Twitter. „Am aflat cu mare tristețe despre dispariția Alteței Sale Regale, Prințul Philip, Duce de Edinburgh. Romania este alaturi de…

- Philip Mountbatten, soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, s-a stins din viața vineri. Pe 28 februarie 1947, Philip a devenit cetatean britanic si a renuntat la drepturile sale la tronurile Greciei si Danemarcei, adoptand totodata numele de familie al mamei sale, Mountbatten. In acea perioada…

- Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich, cunoscut si sub numele Philip Mountbatten, s-a nascut pe 10 iunie 1921 in Corfu, Grecia, si a detinut titlul de print al Greciei si Danemarcei. El este sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Tatal lui a fost printul Andrew…

- Studiul realizat pe parcursul saptamanii trecute a relevat o crestere notabila a prezentei virusului SARS-CoV-2 in apele reziduale din mare parte a Greciei, mai ales in capitala Atena si in insula Creta.

- Doi experți in știința datelor au ajutat Atena sa croiasca un sistem inteligent de testare COVID, cu scopul de a deschide granițele in siguranța și de a resuscita, fie și parțial, industria turistica in vara lui 2020. Sistemul a avut succes și ar putea fi aplicat și de autoritațile locale, de școli…