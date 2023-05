Stiri pe aceeasi tema

- O trecere de pietoni din localitatea Peresecina, km 28+740, a fost securizata suplimentar cu butoane fotovoltaice incorporate. Butoanele au funcție de avertizare și ghidare a traficului, sporind atenția șoferilor pe timp de noapte sau in condiții de vizibilitate redusa.

- O trecere de pietoni de pe strada Miron Costin din Capitala a fost securizata suplimentar cu butoane fotovoltaice incorporate. Echipamentul este o premiera pentru Chișinau, fiind pus la dispoziție de catre un agent economic, in regim de testare.

- Serviciul Vamal informeaza ca la aceasta ora este limitat accesul spre PTF Stanca din Romania și din acest considerent traversarea prin PTF Costești va fi restricționata. Motivul limitarii și restricționarii sunt lucrarile de mentenanța desfașurate pe coronamentul barajului Stanca Costești, despre ce…

- Uniunea Europeana a aprobat trimiterea unei misiuni civile in Republica Moldova, in scopul consolidarii capacitatilor acestei tari de contracarare a tentativelor ruse in scopul destabilizarii, informeaza cotidianul Le Figaro, citat de Mediafax.Republica Moldova a acuzat in mai multe randuri Rusia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis joi o atenționare de calatorie pentru Republica Moldova, unde mai multe puncte de trecere a frontierei sunt inchise temporar din cauza condițiilor meteorologice.

- Un numar de 169 de poduri din Republica Moldova se afla in stare nesatisfacatoare, iar la 55 dintre acestea vor fi realizate lucrari de reparație sau reconstrucție in perioada 2023-2024. Cifrele au fost prezentate de Administrația de Stat a Drumurilor (ASD), ca raspuns la o solicitare Moldpres. {{663788}}Potrivit…