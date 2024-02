Stiri pe aceeasi tema

- Sambata la ora 13:28, Poliția Radauți a fost sesizata cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 17A, in afara municipiului. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca la data de 27.01.2024, in jurul orei 13:25, un barbat de 54 ani din Fratauții Vechi, a condus autoturismul…

- Soferul implicat intr un accident rutier pe D.N. 2A, in afara localitatii Stupina in urma cu cateva zile a ajuns dupa gratii. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 22.45, politistii din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N.…

- O femeie de 28 de ani a fost urmarita in trafic in Arad de polițiști pentru ca a condus haotic și nu a oprit la semnalul legal. Șoferița s-a rasturnat cu mașina in sensul giratoriu, iar cand a fost testata s-a dovedit ca era beata și drogata.

- La data de 24 decembrie in jurul orei 13:05, un barbat de 35 ani Patrauți, a condus autoturismul pe strada Mitropoliei din Suceava, avand direcția de deplasare catre strada Bradetului. Ajungand la intersecția cu strada Bradetului, a efectuat virajul spre dreapta și a patruns pe strada Bradetului, avand…

- Duminica la amiaza, polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au oprit un autoturism ce se deplasa pe str. Calea Unirii, apoi pe str. Nicolae Iorga, la valan fiind identificat un barbat de 29 ani, din municipiul Suceava. In urma verificarilor efectuate in bazele de date specifice poliției a rezultat faptul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit duminica seara la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, unde au gasit un autoturism avariat,…

- Un barbat in varsta de 55 de ani, din comuna Punghina, in timp ce conducea un autoturism, sambata, pe DN56 A, in afara localitații Recea, s-a rasturnat cu mașina in afara drumului. Șoferul, singur in mașina, era baut.Potrivit Poliției Mehedinți, un barbat de 55 ani, din comuna Punghina, in timp ce…

- Marți, 14 noiembrie a.c., polițiștii din Calinești au oprit in trafic o femeie in varsta de 33 de ani, din comuna respectiva, care conducea un autoturism pe DJ 704B. Ce nu era in regula? Potrivit Biroului de presa al IPJ Argeș, la controlul actelor s-a constatat ca femeia nu are permis de conducere.…