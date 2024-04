Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier intre un autotren și un autoturism s-a petrecut astazi pe raza localitații Paltinoasa, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului, doua persoane au fost preluate de catre echipajele medicale și vor fi transportate la spital pentru tratament de specialitate. Intervin la fața locului…

- O șoferița a ajuns la spital cu rani ușoare dupa ce s-a rasturnat cu mașina in intersecția din apropierea magazinului Lidl din cartierul Obcini. Femeia a forțat culoarea roșie a semaforului la ieșirea din parcarea magazinului și a fost lovita de o dubița. In urma impactului, mașina in care se afla femeie…

- Pompierii Stației Targu Lapuș s-au deplasat la locul accidentului cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. The post EXCLUSIV FOTO: Tractor și remorca rasturnata intre Rogoz și Libotin. 2 minori și doi adulți raniți first appeared on Informatia Zilei .

- Un incendiu devastator a cuprins sambata noapte o gospodarie din orașul Frasin, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului și cei ai Detașamentului Campulung Moldovenesc cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. La sosirea echipajelor…

- O femeie de 22 de ani, in timp ce conducea autovehiculul pe DN 17, comuna Vama, satul Prisaca Dornei, avand direcția de deplasare dinspre Cimpulung Moldovenesc spre Suceava, ajunsa intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, marcata și semnalizata corespunzator, a pierdut controlul asupra direcției…

- Un grav accident de circulație, soldat cu șase victime, s-a produs duminica seara pe DN2 E 85, intre localitațile vrancene Urechești și Golești. Un barbat de 38 de ani a murit și cinci persoane, printre care trei minori, au fost ranite, potrivit unui comunicat al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ)…

- Doi adulți și trei minori au ajuns la spital dupa ce au intrat cu mașina intr-un stalp la Campulung Moldovenesc. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 7:20. In urma evenimentului doi adulți și trei minori, conștienți și cooperanți, au fost transportați la spital pentru investigații…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cașeiu.„Echipajele noastre au gasit la fața locului un autoturism rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului a fost avariata ușor și o autoutilitara. De asemenea,…