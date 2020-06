Stiri pe aceeasi tema

- Spania, una dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemie, inregistreaza un bilanț optimist in ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat zero decese, dar și noua scadere a numarului de cazuri confirmate, relateaza Reuters. In total, in ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat…

- India are acum mai multe decese cauzate de noul coronavirus decat China, țara unde a inceput pandemia, potrivit NDTV.Sursa citata menționeaza ca numarul morților in India a ajuns, joi, la 4.695, depașind China, care a raportat 4.638 de victime din decembrie 2019, cand a fost declanșata epidemia la Wuhan.…

- Un studiu realizat in SUA arata ca numarul deceselor va creste in Brazilia si alte tari din America Latina pana in luna august. „Acum nu este momentul ca tarile sa reduca restrictiile”, a spus marti, intr-o videoconferinta, Carissa Etienne, director OMS pentru Americi si sefa Pan American Health Organization.…

- Guvernul italian a semnat un decret prin care, începând cu 3 iunie, vor fi permise calatoriile spre si dinspre tara si deplasarile între regiuni, informeaza BBC. Dupa doua luni de izolare, cu una dintre cele mai mari rate ale mortalitatii provocate de Covid-19, în…

- Fiecare faza va dura doua saptamani si va fi trecut la o alta dupa ce se vor fi indeplinit anumiti factori. Guvernul a anuntat planul de iesire din izolare de patru faze (0, 1, 2 si 3) care va fi pus in aplicare din 4 mai, iar acestea se vor succeda asimetric, in fiecare regiune, in functie…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Noul coronavirus a ucis 429 de oameni in 24 de ore in spitalele din Anglia - cel mai mic bilant din ultimele doua saptamani -, iar bilantul local a crescut la 14.829 de decese, au anuntat luni serviciile sanitare, relateaza Reuters. "Cincisprezece dintre cei 429 de pacienti…

- Noul coronavirus a contaminat 2,1 milioane de persoane in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia pandemiei covid-19. CHINA ISI REVIZUIESTE BILANTUL Suspectata de faptul ca si-a subestimat bilantul noului coronavirus, China a anuntat…