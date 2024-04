Statul palestinian, la votul Consiliului de Securitate a ONU Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa voteze vineri in privinta cererii statului palestinian de a fi primit ca membru cu drepturi depline al organizatiei, au declarat agentiei Reuters mai multi diplomati. Se asteapta ca Statele Unite, aliate cu Israelul, sa blocheze demersul, deoarece acesta ar insemna recunoasterea efectiva a statului palestinian. Votul celor 15 membri ai Consiliului este programat la ora locala 15 (19.00 GMT). Obiectul este un proiect de rezolutie prin care se recomanda celor 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU „sa fie admis Statul Palestina ca membru al Natiunilor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

