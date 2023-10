O tânără româncă, printre primii soldați israelieni uciși în atacul sângeros din 7 octombrie O tanara de origine romana este unul dintre primii soldați israelieni uciși de militanții Hamas in atacul sangeros de pe 7 octombrie. Iael Leibușor avea 20 de ani și provenea dintr-o familie plecata in anii `60 din Piatra Neamț. In sambata fatidica, romanca se afla intr-un turn de supraveghere a graniței și, inainte sa fie impușcata, a apucat sa avertizeze comandamentul armatei ca Israelul este atacat dinspre Gaza. Unchiul tinerei Iael Leibușor este stabilit in comuna buzoiana Breaza și a aflat despre tragedia abatuta peste familia sa mai intai din presa de la Tel Aviv, apoi de la mama și frații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

