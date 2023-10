Stiri pe aceeasi tema

- Lee Sasi este una dintre miile de persoane care se aflau la festivalul organizat in sudul Israelului, atunci cand militanții Hamas s-au infiltrat printre spectatori și au inceput sa ii ucida. Tanara a povestit ca a supravietuit atacului pentru ca s-a ascuns sub cadavrele unor tineri impuscati.

- O tanara din Israel a supravietuit atacului teroristilor Hamas de la festivalul din Re’im, la granita cu Fasia Gaza, stand ascunsa timp de șapte ore sub cadavrele celor omorați. Lee Sasi se afla, sambata dimineata, alaturi de prietenii sai, dar si de alte cateva mii de tineri, la festivalul „Nature…

- Companiile prezente in Israel s-au vazut nevoite sa-și regandeasca operațiunile dupa izbucnirea conflictului armat, declanșat sambata dimineața odata cu atacul cu rachete trase din Fașia Gaza. Unele activitați au fost inchise, mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile directe catre Tel Aviv,…

- Razboiul dintre Gaza și Israel nu este pe cale de a se termina. Ei bine, dupa ce mii de oameni au fost uciși și alte cateva mii ranite, un caz șocant a avut loc. Este vorba despre o tanara de origine germana al carei cadavru a fost identificat in timp ce teroriștii Hamas stateau deasupra ei, o batjocoreau…

- Dezastrul ia proportii la 'Festivalul Morții' din Israel: 260 de cadavre, descoperite dupa atacul dezlanțuit al Hamas - VIDEOCel puțin 260 de persoane au fost ucise in Kibuțul Reim din sudul Israelului, in apropiere de granița cu Fașia Gaza, in timpul unui atac al militanților Hamas la un festival de…

- Apar tot mai multe imagini cu civili israelieni omorați sau luați ostatici și duși in Fașia Gaza de catre teroriștii Hamas. Deși cifra precisa a ostaticilor nu a fost confirmata de catre autoritați, Hamas susține ca numarul israelienilor capturati depașește cu mult cateva zeci. Rețelele sociale ale…

- O artista din Germania, in varsta de 30 de ani, care participa la un festival in Israel, a fost confundata de teroristii Hamas, care au rapit-o, au dus-o in Gaza, au ucis-o si apoi au defilat cu trupul ei pe strazi.

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…