- “Cure For Lonely” este piesa electronica electrizanta ce a reieșit din colaborarea dintre VAMERO și Jost, care servește drept un remediu vibrant pentru singuratate. Cu batai pulsante și ritmuri contagioase, melodia captureaza esența evadarii prin muzica. Imbinand magistral melodii complexe cu linii…

- Florian Rus și Sabrina Stoica de la Superstar au venit miercuri dimineața la Virgin Radio Breakfast ca sa-și lanseze noua colaborare, „Daca ne ranim”. Matinalii Giulia și Andrei au vrut mai intai sa știe cum s-au scris versurile și cum a aparut linia melodica. Lucrul intr-o tabara de creație organizata…

- Christian Eberhard, producatorul din spatele multor hituri internaționale, iși unește forțele cu talentatul vocalist irlandez WudHouse pentru prima lor colaborare – „Burnin’ Up”, o piesa care sigur aprinde dorința de petrecere. Cu ritmuri fresh și linii melodice recognoscibile, acest duo dinamic este…

- „Feelings Back”, cea mai noua piesa a Oliviei Addams este o balada plina de suflet care rezoneaza cu oricine a simțit vreodata ca trebuie sa-și recupereze timpul și dragostea pe care le-a oferit cuiva. Cu un instrumental lejer și versuri sincere, piesa surprinde nostalgiile dulci-acrișoare ale rememorarii…

- Piesa ,,Inapoi in viitor” este o explozie de emoție și pasiune, in care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiența muzicala inegalabila. Este o simfonie a inimilor, in care vocile lor se impletesc armonios, formand un portret vibrant al sentimentelor. Versurile piesei sunt un adevarat testament…

- Paulina continua seria de lansari a pieselor extrase de pe albumul „Te iubesc, te urasc”, cu melodia „Metamorfoza”. Piesa este o creație inovatoare cu elemente pop, electro și direcții experimentale, in stilul care a consacrat-o pe Paulina. Artista face o calatorie sonora și emoționanta prin lumea transformarii…

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…

- „Ring Ding Ding”, interpretata de Karmen și Andrei Banuța, este o piesa electrizanta despre puterea de a lasa in urma relațiile toxice, spre binele propriu. Este vorba de acel gen de relații in care increderea și iubirea nu au primat niciodata, ci mai degraba egoismul și superficialitatea, iar aceasta…