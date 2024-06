Spune-i ,,Vino mai aproape” cu Spania’99

Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca ai fredonat „Iți arat ca pot”, „Nu plange, Ana”, „Lupii”, „Arde” sau „De dorul tau” – toate piese care au batut timpul și au ramas semnatura ADDA, sau ai citit povestea pusa in paginile carții „Cele 3 ADDA”, sau poate ai susținut-o in super-producțiile TV „Asia Express” sau „Te cunosc de undeva”,…

- Un hacker spaniol a fost prins in Romania. Barbatul este acuzat de diverse escrocherii. Printre altele, acesta spargea conturi de WhatsApp, cerand apoi bani contactelor din agenda victimelor. Peste 300 de persoane au fost pagubite, iar prejudiciul se ridica la 10 milioane de euro, scrie europafm.ro.…

- Cu „Solo”, Marej creeaza o poveste despre desparțire și eliberare, in care protagonistul renunța la suferința și iși descopera forța interioara pentru a merge mai departe. Versurile contureaza momentul de confruntare cu trecutul și promisiunea de a imbrațișa libertatea, chiar și cu o unda de regret.…

- Piesa ,,1 minut” de la Luana Genevieve este un portret sonor al tradarii in iubire, care surprinde și o anumita resemnare prin interpretarea sa. Versurile sunt incarcate de emoție și introspecție, in timp ce melodia imbrațișeaza o tonalitate melancolica, cu accente de tristețe și regret. Cu o voce…

- Dayana lanseaza o noua piesa captivanta intitulata ,,Ard”, o balada profunda care exploreaza intensitatea și complexitatea iubirii palpaitoare. Piesa se remarca printr-o serie de imagini lirice vibrante și evocatoare, creand o atmosfera mistica. Muzica imbina elemente de pop cu tonurile calde ale unui…

- Duminica, avionul echipei de fotbal Rayo Vallecano, unde activeaza internaționalul roman Andrei Rațiu, a fost lovit de un fulger. Incidentul a avut loc in provincia Castellon, in timpul calatoriei echipei catre Villarreal, unde a avut loc meciul in care Rayo Vallecano a fost invinsa de Villarreal, scor…

- Vreau un dans cu tine la nesfarșit… Holy Molly și Zodier iți aduc piesa ,,Fericit” – un adevarat manifest al unei iubiri puternice, care stralucește cu o lumina ce pare sa nu se stinga niciodata. Cu o combinație captivanta de versuri incarcate de pasiune și armonii vibrante, aceasta piesa iți captiveaza…

- Andia lanseaza single-ul mult așteptat de catre fanii acesteia – De la dela – piesa care s-a auzit pentru prima oara la concertul artistei de lansare al EP-ului din noiembrie 2023. Cu un sunet captivant și versuri ce te cuceresc, melodia a ramas adanc intiparita in inimile fanilor. De atunci și pana…