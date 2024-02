Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat la sarbatoarea de dupa Super Bowl, in America! Doua persoane au deschis focul in mulțimea de oameni adunata sa sarbatoreasca caștigarea titlului de catre echipa Kansas City Chiefs! Așadar, panica mare pe strazile din Kansas City, acolo unde doua persoane au deschis focul chiar in mulțimea…

- Cel putin o persoana a murit si alte noua au fost ranite, miercuri, intr-un schimb de focuri, in timpul unei paradei in Kansas City, care sarbatorea victoria echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oras din Missouri, centrul Statelor Unite, relateaza AFP.

- Mai multe persoane au fost grav ranite la Super Bowl, in Statele Unite ale Americii. Oamenii au fost transportați de urgența la spitale. S-au tras focuri de arma la parada victoriei. Iata imagini de la atacul armat din SUA!

- Poliția din New York a anunțat luni, 12 februarie, ca șase persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din Bronx, iar una dintre ele a murit, restul de cinci fiind ranite. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Poliție din New York a declarat telefonic ca nu au fost efectuate arestari in…

- Un limitator de inalține a cazut, marți, peste un autoturism pe Drumul European 70, in zona localitații Pestra, județul Olt. O persoana de 44 de ani a murit, iar alte doua sunt transportate la spital.

- Incidentul a avut loc, duminica dupa-amiaza, in Ajunul Craciunului, la The Citadel Mall din Colorado Springs, statul american Colorado, dupa un conflict intre doua grupuri care s-a incheiat cu focuri de arma, relateaza ABC News. Un barbat a fost gasit impușcat mortal la locul incidentului, iar alți…

- Un accident grav a avut loc in localitatea Corbii Mari din Dambovița, cand un microbuz s-a rasturnat in șanț. In urma acestui incident, o persoana a murit, iar alte șase au fost transportate la spital. „La locul interventiei au fost alocate o masina de stingere, sase echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare…

- Un barbat de 33 de ani din Galati a decedat, miercuri dimineata, si alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident pe DN 2 – E85, la iesirea din municipiul Adjud, in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara cu sapte locuri si un TIR, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie…