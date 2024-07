Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 13 ranite vineri, in regiunea Donetk din estul Ucrainei, de pe linia frontului, in urma unor atacuri rusesti, au declarat oficialii regionali, relateaza Reuters. O racheta ruseasca a aterizat langa o cladire administrativa si o statie de autobuz in orasul Mirnohrad,…

- Un tragic accident rutier in județul Argeș a avut consecințe devastatoare astazi, soldat cu moartea unei persoane și ranirea altor patru. Incidentul a avut loc in localitatea Rociu și a necesitat intervenția rapida a echipajelor de urgența.

- O persoana a murit si alte noua au fost ranite dupa ce una dintre cabinele telefericului din Medellin s-a prabusit, a declarat primarul celui de-al doilea oras al Columbiei, noteaza AFP, conform Agerpres.

- Tragedie in lumea sportului! Matija Sarkic, portarul selectionatei Muntenegrului si al echipei de fotbal Millwall, a murit la 26 de ani, a transmis clubul englez de liga secunda pe internet. In urma cu 10 zile, sportivul aparase poarta naționalei intr-un meci contra Belgiei. Potrivit Federatiei de fotbal…

- Tragedie de proporții pe Aeroportul Schipol! O persoana a murit, dupa ce a fost aspirata de motorul unui avion. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili cum a fost posibil sa se intample o astfel de tragedie uriașa. Se ia in calcul și faptul ca ar putea sa nu fie vorba despre un incident.

- Un accident ingrozitor s-a produs in Valcea, in urma cu puțin timp. O femeie s-a stins din viața dupa ce s-a rasturnat cu un motocultor. Alte doua persoane au fost implicate in acest incident, au fost grav ranite și transportate de urgența la spital. Poliția face cercetari.

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata in Peru in doua accidente de microbuz, au anuntat luni autoritatile locale, relateaza AFP.Zece persoane au murit si 16 au fost ranite intr-o coliziune cu o remorca-tractor in regiunea Pasco (centru) luni dimineata, in timp ce alte noua persoane au murit si sase…

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite grav in timpul unui incident armat petrecut in timpul noptii de vineri spre sambata in Franța. Atacul armat a avut loc in orasul Sevran din Seine-Saint-Denis, un departament sarac la est de Paris, transmite AFP.