Stiri pe aceeasi tema

- Casa rapperului canadian Drake, din Toronto, a fost in centrul unui schimb de focuri de arma, care s-a soldat cu ranirea grava a unei persoane, potrivit poliției care se afla la fața locului și investigheaza.

- Accident rutier la intrare in localitatea Satu Nou de Sus. Un autoturism a intrat intr-un stalp de electricitate. The post SATU NOU DE SUS: Un autoturism a intrat intr-un stalp de electricitate, o persoana ranita first appeared on Informatia Zilei .

- Cele mai frecvente intervenții au vizat degajari de copaci, cu un numar de 194 de astfel de cazuri inregistrate. De asemenea, 92 de autoturisme au fost afectate de vantul puternic, iar 45 de bucați de tabla au fost smulse și proiectate in diverse locuri. Haos total, in București, din cauza vantului.…

- ACCIDENT RUTIER intre Farau și Ocna Mureș: O persoana ranita, dupa impactul dintre doua mașini. TRAFIC BLOCAT Un accident rutier a avut loc miercuri, 13 martie, intre localitațile Farau și Ocna Mureș. Accidentul rutier s-a produs pe DJ 107, in jurul orei 9.40. Potrivit IPJ Alba, in incidentul rutier…

- Doua autoturisme au fost implicate, joi dimineața, intr-un accident care s-a produs in zona intersecției șoselei de centura a municipiului Alba Iulia cu drumul spre Drambar. Din primele date, in urma accidentului, o persoana ar fi suferit leziuni corporale ușoare. Traficul rutier este ingreunat. Cercetarea…

- In dupa masa zilei de 22 februarie 2024, un cetațean sesiza, prin apel la numarul de urgența 112, faptul ca i-a fost furata Bicicleta, din fața magazinului Dacia din cartierul Ampoi 3. Acesta o lasase neasigurata in fața magazinului. Patrula de intervenție s-a deplasat imediat in zona precizata și a…

- Cel putin o persoana a murit si alte noua au fost ranite, miercuri, intr-un schimb de focuri, in timpul unei paradei in Kansas City, care sarbatorea victoria echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oras din Missouri, centrul Statelor Unite, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro.…

- Ministerul de Interne al Republicii Moldova a confirmat un incident armat bizar la granița cu Ucraina anunțat anterior de regimul de la Tiraspol. Acest incident a implicat doi locuitori ai regiunii separatiste din estul Republicii Moldova, printre care un membru al așa-zisei misiuni rusești de pace.