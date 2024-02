Stiri pe aceeasi tema

- Lovit de tramvai intr-un sens giratoriu din Oradea, declarat nevinovat printr-o constatare amiabila, dar cu dosarul de daune respins de asigurator pe motiv ca el, nu vatmanul, e vinovat de producerea tamponarii.

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis sa sunt intrunite conditiile pentru solicitarea extradarii din Turcia a cumnatului lui Mircea Geoana, Mircea Ionut Costea. "Solutia pe scurt: In temeiul art. 65 alin. 1 si 3 din Legea nr. 302 2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie…

- Magistratii s au pronuntat in dosarul nr.17554 212 2023 inregistrat pe 05.07.2023 pe rolul sectiei civile a Judecatoriei Constanta avand ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 .Dosarul a fost inaintat de primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac impotriva Lawyers Club Pizza SRL.La…

- DECIZIE… Tribunalul Vaslui a finalizat judecata in cazul bataușilor de la Banca. Instanța a decis ca Irimia Costel Valentin, sa fie condamnat la 5 ani și 10 luni de inchisoare, vinovat fiind de violare de domiciliu și tentativa de omor. Nici fostul viceprimar nu scapa de pedeapsa. In cazul acestuia,…

- Soțul Danei Roba a mai primit o lovitura din partea oamenilor legii. Cunoscutul make-up artist pare ca nu va scapa prea curand de situația dificila in care se afla. Iata ce au decis magistrații in cazul lui Daniel Balaciu!

- Magistratii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat in dosarul cu nr. unic 6.867 118 2021 aflat pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal Obiectul actiune inregistrate in instanta de prefectul judetului Constanta a fost de obtinere a tutelei administrative pentru anularea certificatului…

- Dupa ce a scapat de arestul la domiciliu, in luna octombrie a acestui an, acum Dani Mocanu mai are parte de inca o victorie. Ce au decis magistrații in cazul manelistului. Cantarețul de manele se poate bucura și de mai multa libertate.

- Rasturnare de situație in cazul lui Suhaib Meshah! Dupa ce a fost dat disparut in urma cu aproximativ un an, barbatul a fost condamnat in lipsa la pedeapsa de 10 ani de inchisoare cu executare și a fost dat in urmarire generala, pentru trafic de persoane. Acum insa, magistrații și-au schimbat decizia.