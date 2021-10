O noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 303.030 doze va sosi luni in tara, pe aeroportul Otopeni, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra, mai indica sursa citata. „Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele…