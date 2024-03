Moment inedit pentru miliardarul Ion Țiriac: i s-a pus pe masă o ofertă de 12 milioane de euro Omul de afaceri Ion Țiriac a refuzat sa vanda unde dintre cele mai importante mașini din colecția sa impresionanta chiar daca prețul oferit a fost uriaș. Dupa ce a stralucit la o prestigioasa expoziție auto din Statele Unite ale Americii, miliardarul Ion Țiriac a fost pus in fața unei oferte tentante pentru una dintre cele mai rare mașini din lume. Un om de afaceri i-a oferit suma de 12.000.000 de euro pentru un Rolls-Royce Phantom IV, parte din impresionanta sa colecție de mașini de lux. Ion Țiriac, cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobilele de colecție , deține sute de vehicule cu o valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

