- In 1999, Gabriel Casaneanu lucra ca barman intr-un club din Irlanda. Viața i s-a schimbat complet, in momentul in care a decis sa joace la loto. Cu doar o lira jucata, romanul a caștigat 1,1 milioane de lire irlandeze (aproximativ 1,4 milioane de euro).

- Viața bacauanului Gabriel Casaneanu s-a schimbat brusc in 1999, cand era barman intr-un club din Irlanda și a jucat o lira la loto, cu care a caștigat 1,1 milioane de lire irlandeze (aproximativ 1,4 milioane de euro).

- In aceasta saptamana și saptamana viitoare se vor plati integral 10,3 milioane de lei, reprezentand plata investițiilor pentru cele 143 de cereri de finanțare din PNRR depuse pana la finele lui 2023, a anunțat ministrul Alexandru Rafila. ”Avem banii disponibili si pot sa va spun ca in aceasta saptamana…

- Cristina Neagu (35 de ani) și-a incheiat cariera la echipa naționala cu cateva realizari uluitoare. Marți seara, la revenirea in țara dupa Campionatul Mondial de handbal feminin, Cristina Neagu, in 4 randuri cea mai buna handbalista a lumii, și-a anunțat retragerea de la echipa naționala. ...

- Banii veniți de la buget, adica de la cetațenii și firmele care iși deruleaza activitatea in Romania, au fost platiți de PNL site-ului Digi24.ro prin intermediul unei agenții de publicitate, dupa ce in fruntea partidului au ajuns Nicolae Ciuca și Lucian Bode. Cu ce se poate compara suma de 1 milion…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, are in vedere suplimentarea bugetelor procuraturii și instanței supreme. In acest sens, aceasta cere Guvernului sa vireze, de urgența, 3,7 miliarde de lei, echivalentul a 733 milioane de euro, din Fondul de Rezerva, pentru plata salariilor magistraților, salarii majorate…

- O grupare infracționala a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar, in cuantum total de peste 80.000.000 euro, fara a plati taxe catre stat cu titlul de TVA. In total, gruparea a adus un prejudiciu de peste 15.000.000 de euro. Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda…

- Ce se afla in spatele faptului ca CSM București a anunțat din luna noiembrie noi transferuri și prelungirea contractelor Cristinei Neagu și Crinei Pintea. CSM București a anunțat deja doua noi transferuri pentru sezonul viitor, extrema stanga daneza Ema Friis și portarul naționalei Romaniei Daciana…