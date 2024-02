Explozie uriașă la o uzină din Rusia care produce rachete balistice Miercuri seara, o explozie puternica a avut loc la Uzina de construcții de mașini JSC Votkinsk din Republica Udmurtia, Rusia, cunoscuta pentru producția sa de rachete balistice. Incidentul a generat un incendiu de proporții la uzina, situata in apropierea orașului Ijevsk. Agenția de presa rusa TASS a informat ca explozia a survenit „in timpul testelor programate ale motoarelor de racheta”. Detonarea a fost urmata de un incendiu puternic, provocand panica și ingrijorare in zona. Uzina Votkinsk este renumita pentru producția sa de rachete de artilerie, inclusiv rachete balistice strategice pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

