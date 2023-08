Stiri pe aceeasi tema

- O noua filmare arata mașina condusa de Vlad Pascu, in momentul in care se plimba prin Vama Veche, informeaza stirileprotv.ro. Filmarea, susține sursa citata a fost realizata in Vama Veche imediat dupa producerea tragediei din localitatea 2 Mai, cand Vlad Pascu a intrat cu autoturismul de lux intr-un…

- Seful Inspectoratului de politie Judetean (IPJ) Constanta, chestorul Constantin Gluga, a declarat, luni, ca tanarul aflat drogat la volan care a omorat doi tineri si a ranit alti trei, in localitatea 2 Mai, fusese oprit in trafic de politisti cu circa trei ore inainte de producerea accidentului rutier…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, omorand doi dintre ei, era un adevarat impatimit al vitezei.Citește și: Tatal fetei ucise de șoferul drogat pe litoral rupe tacerea: Nu l-aș atinge nici macar cu o palma pe puștiul asta teribilist Vlad Pascu iși…

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…

- Accident grav pe litoral. Doua persoane au murit dupa ce o masina condusa de un tanar de 19 ani a intrat intr-un grup de pietoni, in localitatea 2 Mai. Dupa accident, șoferul a fugit, abandonand mașina și victimele. A fost depistat de oamenii legii in Vama Veche. In urma verificarilor s-a constatat…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Patru tineri au fost victimele unui accident rutier, noaptea trecuta, pe DJ 206 B, in localitatea Cotești. Potrivit IPJ Vrancea, cei patru se aflau intr-o mașina, iar șoferul era baut. „In cursul nopții trecute, in jurul orei 02:20, am fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ…

- Patru tineri au fost victimele unui accident rutier, noaptea trecuta, pe DJ 206 B, in localitatea Cotești. Potrivit IPJ Vrancea, cei patru se aflau intr-o mașina, iar șoferul era baut. „In cursul nopții trecute, in jurul orei 02:20, am fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ…