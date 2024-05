Doi tineri de 15 şi 19 ani au murit după ce au intrat cu mașina într-un stâlp şi apoi s-au răsturnat, în Argeş Accidentul s-a produs joi, 2 mai, pe DN 65A, in localitatea argeseana Caldararu. Șoferul, un tanar de 19 ani cu permisul luat de nici o luna, și un adolescent de 15 ani au murit, iar alți doi minori au fost raniți, potrivit IPJ Argeș.Șoferul de 19 ani iși luase permisul de conducere pe 9 aprilie, iar in mașina se afla cu 3 verișori, potrivit presei locale.Potrivit Poliției Argeș, tanarul de 19 ani conducea o mașina pe DN 65 A, dinspre Pitesti, in localitatea Caldararu, cand, intr-un moment, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

