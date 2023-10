Stiri pe aceeasi tema

- Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in perioada 31 octombrie – 29 noiembrie 2023 cea de a patra campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din Zona 1 Rural a judetului Timis. Sunt cuprinse localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc,…

- In toata luna noiembrie are loc campania prin care compania RETIM colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrațile-le in gospodarie și debarasați-va legal de ele doar in spații special amenajate și…

- Inspectorii OPC Timiș au facut miercuri un control in zona Complexului Studențesc. Au fost verificate 10 restaurante și fastfood-uri, dupa cum urmeaza: Enterteinment Fun Club (Restaurant Dinar), Izarad Kd SRL (Fast food), Scarlaetscu Cristian JR SRL (Fastfood Roy), Dsconstruct SRL (Fastfood), Paradisul…

- Anul școlar e gata sa inceapa, pentru copii care provin din familii nevoiașe și nu pot avea parte de cele necesare inceperii școlii, AUR a lansat in aceasta saptamana campania ˝Ghiozdanelul de AUR˝. „Cu ajutorul celor 20 de microbuze școlare AUR, donam in toata Țara in aceasta saptamana 20 de mii de…

- Vineri, 25 august, intre orele 9-15 se va efectua spalarea rețelei de distribuție in Tormac și Șipet. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul…

- Marti, la ora 15:36, ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI și de prim ajutor in urma producerii unui accident feroviar intre o locomotiva și un autotren, intre localitațile Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. Din primele informații, autotrenul este incarcat cu aproximativ…