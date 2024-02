Primarii liberali din Timiș au dat năvală peste prefectul PSD. Ce i-a supărat Primarii PNL dau in judecata Prefectura Timiș și cer demisia lui Mihai Ritivoiu, membru al Partidului Social Democrat. Joi, intr-o mișcare hotarata, primarii liberali din Timiș, 24 la numar , au mers catre Prefectura Timiș pentru a cere clarificari din partea prefectului Mihai Ritivoiu (PSD), in urma acțiunii acestuia de atac in instanța a hotararii Consiliului Județean Timiș privind repartizarea sumelor din fondurile alocate de CJT și cele defalcate din TVA. In fața acestui atac, soluția propusa de prefectura este emiterea unei noi hotarari de catre CJ Timiș pe aceeași tema. Prefectul Mihai Ritivoiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

