Undă verde pentru prima autostradă România-Serbia! Timişoara-Moraviţa are acord de mediu Veste excelenta pentru șoferii din Romania, dupa ce Agentia pentru Protectia Mediului Timis a emis acordul de mediu pentru proiectul Autostrada Timisoara-Moravita, prima autostrada care va lega Romania de Serbia Așadar, s-a dat unda verde pentru prima autostrada Romania-Serbia. Agentia pentru Protectia Mediului Timis a emis acordul de mediu pentru proiectul Autostrada Timisoara-Moravita, care va trece prin apropierea a 14 localitati. La intrarea in Serbia va fi construit un nou punct de trecere a frontierei. S-a dat unda verde pentru prima autostrada Romania-Serbia ”In cadrul sedintei Comitetutului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Agentia pentru Protectia Mediului Timiș a luat decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Autostrada Timișoara-Moravița. Lungimea autostrazii Timișoara-Moravița este de 73 kilometri și include punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia.

- In cadrul ședinței Comitetutului de analiza tehnica din data 07.03.2024, Agentia pentru Protectia Mediului Timiș a luat decizia de emitere a acordului de mediu, ,pentru proiectul “AUTOSTRADA TIMIȘOARA ” ( faza studio fezabilitate) propus a fi amplasat in extravilan/intravilan UAT Remetea Mare, Recaș,…

