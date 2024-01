O mie de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură Circa 1.000 de blocuri din București au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii la magistrala Grivița, in zona Șoselei Grozavești, anunța compania Termoenergetica. Cel mai afectat este Sectorul 1, dar probleme sunt și in Sectoarele 2,5 și 6. Termenul de remedierie este 10 ianuarie 2024, ora 23.30. „Avaria s-a produs pe […] The post O mie de blocuri din București au ramas fara apa calda și caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

