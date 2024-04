Stiri pe aceeasi tema

- Accident, astazi, la Timișul de Sus. O mașina oficiala, dintr-un corp diplomatic, a fost lovita de tren la Timișul de Sus. Traficul feroviar in zona a fost intrerupt. ISU Brașov anunța ca un autoturism a fost lovit de un tren in care se aflau aproximativ 60 de pasageri in zona localitatii Timisul de…

- O autospeciala SMURD care transporta un pacient la spital s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier, fiind lovita de un autoturism. Pacientul, un paramedic aflat in ambulanta alaturi de acesta, dar si un copil aflat in autoturism au fost dusi la spital, transmite…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni, ca liderii coalitiei PSD-PNL au decis sa treaca peste vointa liberalilor din Timis si sa desemneze un candidat comun la presedintia Consiliului Judetean (CJ) in persoana sefului PSD Timis, Alfred Simonis. „In repetate randuri am atras atentia colegilor…

- In randul liberalilor apar din ce in ce mai multe voci care nu vor sa faca alianțe cu foștii adversari de la PSD. Ei bine, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a venit cu un raspuns tranșant pentru aceștia. Nicolae Ciuca, președintele PNL, le-a raspuns liberalilor nemulțumiți de colaborarea cu PSD pe plan local,…

- Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat opt decese din cauza rujeolei.Cele 7.243 de cazuri confirmate cu rujeola au fost raportate in 40 de judete si in Bucuresti.Cele mai multe imbolnaviri s-au inregistrat in judetele Brasov - 1.265 si Mures - 995 si…

- Un accident feroviar cumplit s-a produs vineri seara, in Harghita. Trenul care circula pe ruta Brașov - Budapesta a lovit mortal o persoana. Victima s-a stins din viața pe loc, iar medicii nu au mai reușit sa o salveze. Tragedia s-a produs in gara Sancraieni.

- FOTO: Mașina lovita de trenul Iași – Trușești, la Zlatunoaia O mașina, condusa de un barbat, a fost lovita de trenul Iași-Trușești, la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariera, in apropierea haltei Zlatunoaia. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Evenimentul s-a produs seara trecuta. La caz…